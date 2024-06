Documentaire

Situé en Afrique orientale, le long de l’Océan Indien, le Kenya est bordé au Nord-Est par la Somalie, au Nord par l’Ethiopie et le Soudan, à l’Ouest par l’Ouganda et au Sud par la Tanzanie. D’une superficie de 582 646 kilomètres carrés, le Kenya offre à la fois des merveilles de vie sauvage, des vestiges archéologiques préhistoriques qui témoignent des premiers pas de l’humanité et des plages de sable blanc et de grand bouleversements géologiques. Dans cette région de l’Afrique traversée par l’équateur, lacs, déserts, plages, savanes, brousses et forêts alternent. Son point culminant est le mont Kenya qui s’élève à 5200 mètres et offrent au regard ses neiges éternelles…