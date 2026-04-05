On ne perd pas de temps, dès son arrivée Charlotte file découvrir l’un des joyaux de la ville : le Musée Unterlinden. Ré-ouvert en début 2016 après de gros travaux, le Musée ambitionne de devenir l’un des plus importants de France ! Avec des œuvres allant de la Préhistoire à nos jours, on va en prendre pleins les yeux. Rendez-vous ensuite à la bibliothèque des Dominicains pour vous raconter l’histoire d’un déménagement hors-norme !
Ici sont entreposés des centaines de milliers de livres, d’ouvrages anciens et de documents. L’une des plus belles collections de France !
Et tout ce petit monde se prépare pour les travaux d’un futur centre européen du livre. Il faut nettoyer, dépoussiérer, protéger… Et c’est Rémy Casin qui veille sur ce beau projet !
Ça vous dit de retourner en enfance ? Parce que Charlotte à une dernière belle adresse : Le Musée du Jouet !