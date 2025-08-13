Podcast

En 2024, Kilian Jornet lançait son projet Alpine Connections. L’objectif : joindre les 82 sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes, le plus rapidement possible. Un périple qui suivra l’ossature de la chaîne de montagnes, débutant à l’Est, au Piz Bernina, avant de traverser les massifs de l’Oberland, du Valais et du Mont-Blanc, pour s’achever sur les cimes plus isolées du Grand Paradis et des Écrins, tout cela, uniquement à la force de ses jambes.

Une conquête des reliefs alpins, où la montagne ne sera plus une arène mais un sanctuaire à redécouvrir. Un fil tendu entre glaciers et arêtes, où chaque ascension sera une danse fragile, chaque descente, un retour à l’essentiel, et peut-être, un nouveau chemin vers l’accomplissement…