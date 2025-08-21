Podcast

En 1932, l’exploratrice Ella Maillart se lance en solitaire et sans permis dans un long périple à travers l’Asie Centrale. Découvrant au passage les villes mythiques de la route de la Soie. À son retour, elle partage son aventure dans Des monts Célestes aux sables Rouges.

90 ans plus tard, Jérémy Bigé tombe amoureux de cette histoire. Au fil de sa lecture, il note tous les indices qui lui permettrait de retracer précisément l’itinéraire de la voyageuse, pour le reporter plus tard sur de vieilles cartes soviétiques. Son objectif ? Marcher sur ses traces entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. 2000 kilomètres. 3 mois. À pied. En solitaire. Mais son voyage est bien différent de ce qu’il avait imaginé…