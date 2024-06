Documentaire



Contrairement à d’autres populations qui façonnent la terre en la cultivant, les Punans ne cherchent pas à dompter leur environnement. Ils se contentent de prélever dans la jungle ce dont ils ont besoin. Ce mode de vie leur a permis d’éviter les grandes famines et de survivre en toutes circonstances.

Pour subsister dans la jungle, les Punans ont dû inventer des techniques de chasse adaptées à leur milieu. Le gibier étant souvent de petite taille et haut perché dans la canopée, ils ont conçu une arme suffisamment puissante, précise et silencieuse : la sarbacane. Madjat enduit l’extrémité de ses flèches d’un poison si puissant qu’il pourrait terrasser un homme. Manipuler cette pâte à base de strychnine demande beaucoup de précautions. Même si la chasse n’a plus aucun secret pour lui, Saloun reste attentif aux moindres gestes de son père.

Documentaire: Le maître des Génies – L’Univers des Punans

Direction: Jean Michel Corillon

Production: ZED et La Cinquième