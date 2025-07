Conférence

Les descriptions que nous ont légués les auteurs antiques constituent aujourd’hui encore des sources irremplaçables sur l’histoire et la topographie du royaume de Koush qu’ils désignaient alors sous le nom d’« Éthiopie ». Mais que restait-il au Moyen Âge du savoir ainsi accumulé depuis Hérodote jusqu’à Pline l’Ancien et comment ces connaissances nécessairement fragmentaires ont-elles été reçues et interprétées par les lettrés médiévaux d’Orient et d’Occident ? Quelle place occupait l’Éthiopie nilotique et sa capitale la plus fameuse Méroé dans la culture géographique et les représentations médiévales du monde habité ? C’est à ces questions rarement posées que cette conférence entend apporter quelques éléments de réponse en mobilisant une documentation diverse provenant à la fois de l’Occident latin et du monde arabo-musulman et en prêtant une attention particulière aux représentations cartographiques. Nous constaterons ainsi que le royaume de Méroé nom à lui seul évocateur des confins méridionaux du monde n’a cessé d’exciter la curiosité et l’imagination des savants bien au-delà de l’antiquité gréco-romaine.