Conférence

La conférence porte sur la publication des résultats d’un projet collectif de recherche sur la céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne de la fin du Xe au début du XVIIe siècle, ayant rassemblé, de 2012 à 2017, une trentaine de chercheurs de l’université, du CNRS, de l’INRAP, des collectivités territoriales, et du secteur associatif ou privé. Il est articulé en deux tomes. Le premier comprend une synthèse, suivie d’une étude archivistique sur l’artisanat de la terre cuite en Vendée et Loire-Atlantique et d’une présentation de répertoires régionaux. Le second est constitué de 32 études monographiques, classées par régions et par départements.