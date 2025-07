Documentaire

Aujourd’hui en France on compte plus de 6 millions d’obèses ; un chiffre qui progresse chaque année de 5,5%. Alors, sommes-nous tous concernés par cette maladie et combien de temps faut-il pour basculer dans l’addiction alimentaire ? Quels mécanismes physiologiques mènent à l’excès de poids ? Peut-on développer une addiction à la nourriture comme pour l’alcool ou la cigarette ? Pour répondre à toutes ces questions, Zita va mener une enquête journalistique tout en adoptant le régime alimentaire hypocalorique d’une femme obèse pendant quatre semaines : elle passera de 1 500 à 6 000 calories par jour et observera au fil de l’expérience comment son corps et son mental réagissent. Elle sera bien évidemment suivie tout au long de son immersion par un nutritionniste.