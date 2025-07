Documentaire

Les murs parlent et apportent un supplément d’âme… et parfois même une plus value financière ! Mais il arrive que certains préfèrent ne pas connaitre le passé de leur maison de peur de faire de macabres découvertes… Loin des châteaux et des musées, plongez dans l’histoire de nos maisons.

Un documentaire de Cyril Chapuis.