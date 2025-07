Conférence

Les physiciens adorent repousser les limites du possible, en particulier quand ils explorent le monde quantique, à coups de cryostat à dilution, d’enclume diamant, d’accélérateurs, de flashs lasers… Alors, pourquoi ne pas raconter cela de façon tout aussi extrême, avec l’exposé le plus petit au monde ? Cet exposé, conçu avec la graphiste Juliette Nier, tient… dans quatre boîtes d’allumettes ! Attendez-vous à être surpris et à découvrir de façon originale et ludique les laboratoires les plus extrêmes au monde !