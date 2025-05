Conférence

La France compte 63 millions d’animaux de compagnie ce qui la met au 1er rang des pays européens qui en possèdent. 48% de foyers possèdent un animal dont 3/4 vivent en zone rurale Les chats sont en augmentation avec 12.7 millions en France actuellement par rapport aux chiens avec 7,3 millions.

On entend par animal domestique, en opposition à l’animal sauvage, des animaux de compagnie comme les chats, chiens et des animaux de rente (porc vietnamien, chèvre naine…). Dans les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), on a des animaux domestiques par exemple cobayes, furets et des animaux sauvages comme des perroquets, des mygales, des serpents… L’attrait pour les NAC est en croissance dans notre société.

Les dépenses occasionnées par nos animaux de compagnie pour leur alimentation, leurs accessoires, leurs soins constituent un marché économique colossal : 4.2 milliards d’euros par an en France, ce qui correspond à la 3ème place dans l’économie française.

Pourtant, malgré ces coûts, pourquoi vouloir posséder un animal de compagnie ? Les personnes peuvent prendre un animal pour avoir un compagnon familial, oublier leurs soucis en période de crise, combler leur solitude, les aider dans leur travail et les accompagner dans leurs activités de loisir.

En contrepartie de cet engouement, les abandons sont fréquents (60000 animaux/ an) pour diverses raisons dont les troubles comportementaux qui en sont la première cause.

Pour répondre aux exigences des propriétaires par rapport à l’esthétique de leurs animaux de compagnie, ceux-ci sont sélectionnés par exemple pour leur nez aplati, leur peau plissée et ils présentent alors certaines tares comme des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, qui peuvent aussi être une cause d’abandon à cause des coûts excessifs de leurs soins. Paradoxalement, selon une étude réalisée par OpinionWay, 51% des personnes interrogées préfèrent leurs animaux de compagnie à leurs amis et 47% préfèreraient se séparer de leur conjoint plutôt que de leurs animaux.

Les propriétaires doivent être responsables de leurs animaux selon la loi, mais tous sont-ils conscients de l’étendue des dégâts qu’ils peuvent provoquer ? Par exemple, avoir des animaux domestiques et notamment des chats peut avoir des effets négatifs considérables sur la biodiversité (en particulier déclin des populations d’oiseaux et de rongeurs).

Ce qui posent des questions éthiques dont notre 1ère question: pourquoi posséder un animal de compagnie et quelle place donner à son animal ?

Pour nous aider à répondre à cette question, nous vous présentons nos deux intervenants qui sont le Dr Ferreira qui est vétérinaire spécialisé en NAC et Mme Bruder-sergent qui est comportementaliste. Je vous laisse vous présenter au public avant que vous répondiez à nos questions.