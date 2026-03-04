Le plus grand rival du grizzly, c’est lui-même.
Le puma est un félin particulièrement classe.
Au Sri Lanka, une petite espèce de félin a trouvé une proie inattendue.
L’appendicite est une pathologie emblématique de la médecine humaine, mais son existence chez nos compagnons à quatre pattes demeure...
Entre les soins quotidiens à la ferme et les sorties en traineaux, c’est 365 jours par an de fusion...
Dans une société qui, aujourd’hui, donne de plus en plus d’importance à l’aspect économique des choses, le Renard de...
En Nouvelle-Zélande, un perroquet unique au monde vit dans les sous-bois.
La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...
Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Dans les plaines enneigées du nord de la Mongolie vivent les nomades Tsaatan. Le jeune Quizilol et la belle...
En Indonésie, sur l’île de Komodo, les varans géants appelés dragons sont engagés dans une lutte de tous les...
La sociopathie chez le chien est un sujet complexe et souvent mal compris, impliquant des comportements inhabituels et parfois...
Dans l’Allier, près de Moulins, Le Pal abrite plus de 800 animaux sauvages et offre trente attractions. Trente soigneurs...
Pendant plus d’une centaine de millions d’années, ces animaux singuliers ont arpenté la Terre, évoluant au rythme d’extinctions et...
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
L’arrivée de la banquise se faisant de plus en plus tard, le jeûne forcé est de plus en plus...
Le Predator X était un pliosaure terrifiant. C’est l’un des plus grands prédateurs que la Terre ait jamais connue.
Le changement climatique et les modifications des écosystèmes mettent aujourd’hui en présence des espèces qui ne se sont jamais...
Au cœur des majestueux paysages de montagne des Alpes, la quiétude ambiante est trompeuse. Alors que deux jeunes marmottes...
Lorsque la température grimpe, nous sommes nombreux à ressentir les effets de la chaleur extrême, et il en va...
Le bestiaire en folie débarque dans les parcs, esplanades ou quartiers d’affaires pour s’essayer aux sports «urbains». Sports d’hiver,...
