Conférence

Le mouvement punk, qui a commencé dans les années 1970, a eu un impact indéniable sur la société et la musique. Au-delà de sa valeur en tant que genre musical, le punk est aussi un mouvement culturel et social avec sa propre philosophie, sa mode et son style de vie. Il a défié les normes de la société et influencé des générations d’artistes et d’individus.

Par Franck Peyrot.