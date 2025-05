Conférence

La vie sexuelle ne s’arrête pas à 60 ans bien que les corps évoluent et que les bouleversements hormonaux influencent la libido. Jusqu’à un âge avancé, avoir une sexualité épanouie peut même présenter certains avantages pour la santé.

Le corps évolue mais le désir reste intact

Le désir et le plaisir, l’amour et ses secrets

Les rapports intimes peuvent se transformer, non pas pour être moins bien mais pour être plus sereins