Documentaire

Depuis metoo, le mot consentement est partout. En même temps, le consentement est nulle part, c’est ce qui est frappant à travers tous les témoignages. Énormément de situations qui nous semblaient, tout à fait normales avant, se situent en fait dans une zone grise où on ne peut pas vraiment parler de consentement.

Le mot de consentement est étrange, on a l’impression qu’il appelle une réponse toute simple, que c’est “oui” ou que c’est “non”.

Mais dans les faits, on voit bien qu’il est beaucoup plus compliqué.

Manon Garcia enseigne à l’Université libre de Berlin. Elle est une des grandes figures émergentes de la pensée féministe. Dans son livre, “La conversation des sexes”, elle montre justement comment notre approche du consentement sexuel constitue un obstacle vers l’égalité et perpétue même la situation historique de soumission des femmes. Alors, comment consentir dans un monde inégalitaire ? Par quels moyens s’émanciper dans nos relations intimes ? Comment érotiser l’égalité sexuelle ? Disponible jusqu’au 11/07/2029