Conférence

Les lacs d’altitude sont des écosystèmes sensibles, reconnus pour leur haute valeur culturelle et environnementale. Situés en tête de bassin versant et soumis à des conditions climatiques extrêmes, leur fonctionnement est encore mal connu. Dans les seules Alpes françaises, on comptabilise près de 600 lacs d’altitude. Les études récentes montrent que ces lacs ne sont pas tout à fait à l’image de « la nature préservée » qu’on leur attribue généralement et subissent des influences humaines à la fois globales et locales. Les lacs d’altitude jouent un rôle de vigie vis-à-vis de l’évolution des conditions environnementales tels que l’érosion de la biodiversité, le changement climatique et la dispersion de contaminants. Embarquons pour un tour d’horizon des lacs d’altitude pour mieux comprendre leur formation, leur fonctionnement et leur devenir.