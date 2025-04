Article

Le climat en mutation a des répercussions profondes et souvent inattendues sur l’harmonie océanique. Les océans, qui couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial.

Cependant, les changements climatiques causés par les activités humaines perturbent cet équilibre délicat.

L’une des conséquences les plus visibles du changement climatique est le réchauffement des eaux océaniques. Les températures en hausse modifient la répartition des espèces marines, forçant certaines d’entre elles à migrer vers des eaux plus froides et perturbant les écosystèmes établis.

Par exemple, des espèces de poissons autrefois abondantes dans certaines régions peuvent devenir rares, ce qui affecte non seulement la biodiversité mais aussi les communautés humaines qui dépendent de la pêche pour leur subsistance.

En plus du réchauffement, l’acidification des océans est un problème majeur. En absorbant environ un quart du dioxyde de carbone émis par les activités humaines, les océans deviennent plus acides.

Cette acidification menace particulièrement les organismes marins qui dépendent du carbonate de calcium pour construire leurs coquilles et squelettes, tels que les coraux, les mollusques et certains types de plancton. La dégradation des récifs coralliens, par exemple, non seulement réduit la biodiversité marine mais compromet également la protection naturelle des côtes contre l’érosion.

Le changement climatique entraîne également une élévation du niveau de la mer, principalement due à la fonte des glaciers et à l’expansion thermique de l’eau.

Cela a des impacts directs sur les habitats côtiers et les écosystèmes marins. Les zones humides côtières, qui servent de nurseries pour de nombreuses espèces marines, sont menacées de submersion, ce qui perturbe les cycles de vie naturels.

Par ailleurs, les modifications des courants océaniques dues au réchauffement climatique peuvent affecter la distribution des nutriments dans l’océan, influençant ainsi la productivité des écosystèmes marins.

Les zones de montée des eaux riches en nutriments, essentielles pour les chaînes alimentaires marines, pourraient se déplacer ou se réduire, impactant la faune marine à tous les niveaux.

Enfin, les événements climatiques extrêmes, tels que les tempêtes et les ouragans, deviennent plus fréquents et plus intenses avec le changement climatique. Ces phénomènes peuvent causer des destructions massives dans les écosystèmes marins et côtiers, bouleversant l’équilibre écologique.