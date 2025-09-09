Cette conférence donnée par Benjamin Broustey du bureau d’étude PermacultureDesign explique les relations entre la permaculture et l’habitat sous...
C’est une manière simple de réduire nos déchets de 30% ! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures...
Du mythe du Déluge à l’urgence climatique, nous enquêtons sur le littoral d’Occitanie (Narbonnaise, Sète, Palavas, Gruissan, Camargue) où...
L’eau qui recule, les rivages qui s’allongent… Derrière ce spectacle familier, une mécanique céleste subtile. Les marées racontent comment...
A quelques mois d’intervalle, Venise a vécu deux drames qui lui ont fait mettre un genou à terre. Les...
Recyclage, compostage, zéro-déchet, seconde main, fait-maison, bien-être animal, mieux manger, initiatives collaboratives : comment s’y retrouver parmi toutes ces...
Le changement climatique global est un phénomène complexe qui se manifeste par une modification durable des paramètres climatiques de...
Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...
Sauver la mer ? Il serait peut-être temps… Entre bons sentiments et réalités, Thalassa part à la rencontre de...
Pour agir face au dérèglement climatique, certains étudient la possibilité de refroidir la Terre ou de récupérer notre CO2....
Depuis 2006, la Mauritanie figure parmi les pays producteurs de pétrole. Le gisement offshore de Chinguetti, découvert en 2001,...
Le coût de l’inaction vis-à-vis du changement climatique est estimé dans une fourchette plus large de 3 % à...
Principalement par le plastique, flottant ou en profondeurs, tous ces déchets finissent par se fragmenter pour donner des microplastiques,...
Moins d’un appareil électronique sur cinq est recyclé correctement, entraînant le gaspillage de précieuses ressources. Comment enclencher un cercle vertueux,...
Dans la province chinoise du Sichuan, une immersion aux côtés de trois familles dont le travail et la vie...
Les smartphones sont devenus des appareils incontournables de notre quotidien. Ils interviennent dans presque tous les aspects de notre...
Les coulisses de la science vous emmène découvrir l’Institut agronomique Néo-Calédonien. Cet organisme de recherche original et unique en...
L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les...
Elles sont de plus en plus nombreuses, particulièrement en Suisse Romande. Mais entre les dizaines de milliers de litres...
Avec ce reportage on va s’intéresser à un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur chez nous :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site