Documentaire

À travers le vécu de trois familles bourguignonnes qui cultivent ce sillon, une exploration du « bio » aujourd’hui, entre contraintes et surprenants bénéfices. Évoluant dans un milieu agricole traditionnel, Mikael, 25 ans, a fait le choix atypique du bio, qui nécessite technique, savoir et expérience. Vignerons passionnés et écologistes de la première heure, Maria et Yves ne peuvent concevoir une pratique irrespectueuse de la nature, et inventent sans cesse, à la recherche d’un équilibre économique. De leur côté, Pascal et son gendre Jonathan, apiculteurs biologiques, possèdent neuf cents ruches, et font face à diverses menaces : des colonies qui s’effondrent sans raison, la propagation du varoa, un parasite qui leur résiste… Des spécialistes complètent ces fragments de vie en interrogeant le retard français en matière d’agriculture biologique, malgré la forte demande des consommateurs et les enjeux environnementaux et sanitaires évidents qui y sont liés. Au fil du récit se dessine peu à peu un pays où tout manque pour développer la production : la recherche, les subventions et le soutien du monde agricole.