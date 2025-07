Conférence

Les changements globaux d’origine anthropique, de par leur variété de mécanismes et d’échelles spatio-temporelles, engendrent des pressions complexes sur la biodiversité. Cette complexité représente un défi d’ordre bien sûr sociétal, mais aussi pour la recherche en écologie qui vise à mieux comprendre et prédire les réponses de la biodiversité. Dans cette conférence, nous explorerons la palette de ces réponses en étudiant un écosystème particulièrement sensible aux changements globaux, le milieu alpin, qui est au centre des recherches du LECA. L’étude de la couleur chez les animaux servira de fil conducteur pour comprendre comment une caractéristique physique peut répondre, de manière adaptée ou non, à des pressions multiples qui vont parfois dans des directions opposées. Enfin, cette immersion dans les sciences « en train de se faire » à l’Université Grenoble Alpes sera l’occasion de mettre en lumière les enjeux actuels et futurs de la recherche, ainsi que les questionnements qu’ils soulèvent.