Le sujet du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales. Un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels est souvent cité comme une limite critique pour éviter les pires effets du changement climatique.

Mais quelles sont les réalités tangibles d’une telle augmentation de la température globale ?

Tout d’abord, un réchauffement aurait des impacts significatifs sur les écosystèmes naturels. De nombreuses espèces animales et végétales verraient leurs habitats se transformer radicalement, parfois de manière irréversible. Les récifs coralliens, par exemple, sont particulièrement vulnérables.

Avec une augmentation de 1,5°C, jusqu’à 90 % des récifs coralliens pourraient disparaître, entraînant des conséquences dramatiques pour la biodiversité marine et les communautés humaines qui dépendent de ces écosystèmes pour leur subsistance.

En outre, le réchauffement climatique a un effet direct sur le niveau des mers et des océans. Une augmentation de 1,5°C entraînerait une élévation du niveau de la mer qui menace des millions de personnes vivant dans des zones côtières. Des régions entières pourraient devenir inhabitables, forçant des migrations massives et créant de nouveaux défis sociaux et économiques.

Les phénomènes météorologiques extrêmes deviendraient également plus fréquents et plus intenses. Des vagues de chaleur plus sévères, des tempêtes plus puissantes et des inondations plus fréquentes mettraient en danger des vies humaines et dévasteraient des infrastructures. Ces événements climatiques extrêmes auraient aussi des répercussions sur l’agriculture, réduisant les rendements des cultures et menaçant la sécurité alimentaire mondiale.

Dans le domaine de la santé, le réchauffement pourrait aggraver les problèmes existants. Les vagues de chaleur augmenteraient les risques de maladies liées à la chaleur, tels que les coups de chaleur et les maladies cardiovasculaires. En outre, le changement climatique peut étendre la portée géographique de maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme et la dengue.

Enfin, l’impact économique d’un réchauffement de 1,5°C ne doit pas être sous-estimé. Les coûts liés à la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles, à l’adaptation des infrastructures et à la protection des populations vulnérables seraient considérables. Les économies mondiales pourraient être mises à rude épreuve, exacerbant les inégalités socio-économiques.