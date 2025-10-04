Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des paysages qui s’écoutent Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...

Podcast Un monde sans pollinisateurs Emmanuelle Porcher, écologue et professeure du Muséum nous parle de l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème. Véritables ouvriers de...

Podcast Le vivant au cœur de l’agriculture Le biologiste et chercheur au Muséum, Marc-André Selosse, questionne les modes d’agriculture actuels et nous invite à nous projeter...

Conférence Quelle pédagogie pour répondre aux défis d’aujourd’hui ? Dans un monde où l’individualisme semble triompher, où la consommation semble le seul idéal offert à notre jeunesse, où...

Article L’écologie au quotidien : petits gestes ou grandes illusions ? L’écologie est devenue un sujet central dans nos sociétés modernes, et chacun se sent de plus en plus concerné...

Conférence L’homme et l’énergie, les amants terribles Jean-Marc Jancovici nous a fait l’immense plaisir de venir en Centre Bretagne le 5 octobre dernier afin de donner...

Documentaire Sensibles, pour une montagne en partage Dans les pas de Geoffrey Garcel et Sébastien De Danieli, deux photographes naturalistes, cette série nous transporte de la...

Podcast Les pesticides ou la vie ? Les pesticides ont été conçus pour tuer spécifiquement certains insectes, champignons ou plantes jugés nuisibles. Mais une fois pulvérisés,...

Documentaire Pouvons-nous refroidir la planète ? Quelles solutions pour refroidir la planète ? Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche...

Conférence Bien manger pour sa santé, pour la planète et pour tous Bien manger est une pratique essentielle non seulement pour notre santé individuelle, mais aussi pour la santé de notre...

Documentaire Englouties par les eaux A propos de la montée des eaux due au réchauffement climatique, la question primordiale qu’il faut poser est :...

Documentaire Echologis – Tahiti Passer des vacances sur une île déserte est le rêve de nombreux touristes, amateurs de séjours reposants et de...

Podcast Vies et défis en milieu polaire Petite leçon de rattrapage sur l’importance des pôles pour l’humanité toute entière. Les pôles, ces régions extrêmes de notre...

Documentaire Quand la chimie contamine notre eau – La menace invisible Des scientifiques pensent que boire l’eau du robinet n’est pas sans risque et que les protocoles expérimentaux d’analyse des...

Documentaire Et si on sauvait la mer ! Sauver la mer ? Il serait peut-être temps… Entre bons sentiments et réalités, Thalassa part à la rencontre de...

Documentaire Emballages : des solutions pour éviter le gaspillage Boîtes de conserve, plastique ou carton, presque tout ce que nous achetons est emballé. Chaque Allemand produit 226 kilos...

Podcast Le gaspillage alimentaire Le gaspillage alimentaire n’est pas uniquement le fait des ménages. De la production, à la transformation en passant par...

Conférence L’eau en milieu aride : une traversée du désert En milieux arides et semi-arides, la relation ancienne et durable des sociétés avec l’eau depuis des siècles n’est plus...

Podcast Patrimoine naturel et politiques territoriales L’ expression populaire « mais que fait la police ? » renvoie exclusivement à l’état d’intranquillité de nos rues – à...