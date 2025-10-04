En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur chaque année, depuis 30 ans. Déjà équipé d’un cavitomètre, qui suit son déplacement en continu, il a été mis sur écoute à l’aide de capteurs sismiques, par les chercheurs et ingénieurs de la Mission RESOLVE. Pendant plus d’un mois, ces capteurs, disposés sur la base et en dessous du glacier, vont apporter des données plus précises sur son glissement, et pourraient permettre aux chercheurs d’en savoir davantage sur le devenir des glaciers et l’évolution climat.