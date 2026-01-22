Documentaire

Au début des années 1990, une dizaine d’enfants sont nés sans mains, sans doigts et avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du centre de l’Angleterre. On les a appelés « les 18 de Corby ».

L’air contaminé ?

Suspectant les travaux de démantèlement d’une usine d’acier d’être à l’origine des handicaps de leurs enfants, les familles ont attaqué en justice l’administration de leur ville et obtenu gain de cause au terme d’une bataille judiciaire de plus de dix ans. C’est la première fois dans l’histoire qu’un lien a été établi entre contamination de l’air et malformations congénitales.

Une enquête de Pierre Monégier, Loup Krikorian et Emmanuel Lejeune