Conférence

Comment préserver les forêts et les arbres, savoir coexister avec eux, garantir leur renouvellement et les utiliser de manière responsable ? Ces arbres qui nous sauvent sont multiples : ressources, organismes vivants, composantes de nos paysages et des écosystèmes, êtres chargés d’histoire, porteurs de croyances et de symboles… Tout comme les ramifications des racines, nos perceptions divergent, s’entrecroisent et se complètent.