Les champignons, bien que souvent perçus comme de simples organismes silencieux, possèdent en réalité un réseau de communication souterrain...
Les cercles de fées sont des phénomènes naturels intrigants et mystérieux que l’on trouve dans diverses régions du monde....
Quand transport rime avec bouleversement du vivant. 14e épisode du podcast du Muséum « Pour que nature vive »....
L’interaction entre la nature sauvage et la perception humaine demeure un sujet complexe, souvent obscurci par des préjugés ancrés...
Ce lac sauvage est un point de passage obligatoire pour Hazen Audel, qui tente de rejoindre les savanes du...
Il y a 6.000 ans, la forêt enveloppait la plaine centrale d’Europe, des Carpates jusqu’à la mer Baltique. Aujourd’hui,...
Vous pensez tout savoir sur les pommes ? Détrompez-vous ! Ce fruit du quotidien cache bien des secrets étonnants....
Les arbres, ces géants silencieux de la nature, recèlent de nombreux secrets fascinants qui vont bien au-delà de leur...
Une plongée somptueuse dans les fjords de Norvège, un environnement qui, malgré sa rudesse, fourmille de vie : récifs...
Les kayakistes de légende, Ben Stookesberry et Chris Korbuic, ont affronté les rapides les plus dangereux de la planète...
Depuis le sommet des volcans jusqu’aux rivages océaniques, explorez les mystérieuses forêts de nuages, et partagez les émotions d’animaux...
Pour la collapsologie (la science de l’effondrement), la fin est proche. Peut-on encore vivre en ville à court, moyen...
Seconde étape de notre incursion dans la plus belle réserve naturelle de Cuba.
Dans le sud-ouest du Brésil, le Pantanal, plus grande zone humide tropicale au monde, se transforme chaque année sous...
Pays le plus septentrional d’Europe, dernier bastion de l’époque glaciaire, la Norvège est aussi, grâce au Gulf Stream, un...
Grand miracle de la nature, le Baïkal est aussi captivant pour les touristes que pour les scientifiques. Chacun y...
Tombé amoureux de la beauté sauvage de l’Arctique il y a vingt ans, l’artiste-peintre Cory Trepanier se lance dans...
Le WWF est considéré comme la plus grande organisation de protection de l’environnement au monde. C’est avec une confiance...
Marcher dans le jardin du Rayol Canadel, c’est traverser plus de 100 ans d’histoire, au bord de la Grande...
La glycine (Wisteria) est une plante grimpante ornementale très appréciée pour ses magnifiques grappes de fleurs pendantes, généralement violettes,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site