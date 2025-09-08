Les fleurs ne sont pas seulement belles : elles sont de véritables génies de la nature. Ce documentaire en 8 épisodes révèle leurs secrets fascinants : reproduction ingénieuse, couleurs irrésistibles, parfums envoûtants, pétales capables d’entendre, mais aussi leurs origines mystérieuses et leur incroyable capacité à survivre depuis des millions d’années.
Des plus anciennes traces fossiles jusqu’aux graines ultra-résistantes, partez à la découverte de la force insoupçonnée de ces merveilles végétales qui façonnent notre monde et notre quotidien.