Documentaire

C’est en ce moment la saison de la rose. Elle fleurit dans tous les jardins, orne d’innombrables vase. Elle est cultivée dans le monde entier et vendue chez tous les fleuristes. Rien qu’en France, 300 hectares y ont consacrés. Quand elle n’est pas ornementale, elle se glisse dans les plats, agrémente les parfums et inspire, depuis toujours, les poètes et les artistes. On la trouve sous toutes ses formes, de toutes les couleurs, car il en existe pas moins de … 3000 variétés ! Des variétés nées d’étonnantes manipulations génétiques.

Un documentaire d’Olivia Buffi.