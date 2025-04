Podcast

Quand on pense embryogénèse et biologie du développement, ceux d’entre nous qui sont nés dans les années 80 penseront au générique d’Il était une fois la vie, et de la cellule qui se divise jusqu’à former un fœtus puis un être vivant, ou encore à un animal, qu’il sorte du ventre d’un mammifère placentaire ou d’un oeuf. En fait, peu d’entre vous penserons aux plantes, qui pourtant elles aussi se développent à partir d’une cellule unique qui se divise, pour donner un embryon puis un organisme adulte. Outre le fait qu’on a peut-être là encore un bel exemple de cécité botanique, étudier le développement des plantes est pourtant un sujet fascinant et riche d’enseignement à la fois d’un point de vue fondamental mais aussi appliqué. Pour explorer ce terrain, nous accueillons ce soir Nathanaël Prunet, chercheur en biologie du développement des plantes et directeur d’un centre de microscopie à UCLA. Il va nous parler du développement de la fleur mais aussi des techniques utilisées pour mener à bien ces études, des belles images qui en découlent, de microscopie et de Sci Art.