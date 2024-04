Documentaire

Depuis son invention, il y a deux cents ans, l’homéopathie fait débat, son mode d’action n’ayant jamais pu être prouvé scientifiquement. Décryptage de cette controverse médicale à l’heure du déremboursement progressif des produits homéopathiques en France. C’est une première victoire pour ses détracteurs : en France, depuis le 1er janvier 2020, l’homéopathie n’est plus remboursée qu’à hauteur de 15 % (au lieu de 30 %), avant un déremboursement total en 2021.

Depuis son invention, il y a deux cents ans, par le médecin allemand Samuel Hahnemann, cette méthode thérapeutique fait débat, son mode d’action n’ayant jamais pu être prouvé scientifiquement. À l’époque déjà, des voix s’élevaient contre les principes de similitude et de dilution sur lesquels elle repose, à savoir la délivrance à une personne malade de doses infinitésimales d’une substance donnée.

À contre-courant de l’approche médicale conventionnelle qui croit au rapport dose-effet dans le pouvoir d’un médicament, l’homéopathie s’est néanmoins imposée dans les armoires à pharmacie des particuliers. D’après un sondage Ipsos, près de 71 % des Français lui feraient confiance. Et de nombreux praticiens et patients revendiquent une efficacité observée dans les faits.

Selon certains experts, elle se révèlerait par exemple particulièrement indiquée dans le traitement de l’hyperactivité chez les enfants. Comment se positionnent les différents acteurs ? Quel rôle joue l’effet placebo ? Pourra-t-on un jour réconcilier homéopathie et allopathie ?

De la composition des produits à leurs procédés de fabrication en passant par les dernières études médicales sur le sujet, ce film précis et nuancé dissèque les tenants et les aboutissants de la discorde et nous aide à nous poser les bonnes questions. Parcourant la France et l’Allemagne aux côtés des « pro » et des « anti » homéopathie (patients, médecins, pharmaciens), il plonge aussi dans les coulisses de son juteux marché, à l’image des 620 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel des laboratoires Boiron, leader mondial du secteur.

Documentaire de Karlo Malmedie.