Conférence

Avec poésie et humour, Céline Grenier nous retrace son rapport au travail et ses années d’errance en quête d’un mirage : « le job idéal ». Ce « brave new work », ce meilleur des mondes du travail, s’avère cependant n’être qu’une dystopie, car l’injonction de vouloir réussir dans la vie au détriment de réussir sa vie, nous éloigne de notre essence véritable d’êtres humains.

Céline Grenier nous invite à reconsidérer la place du travail dans nos vies et à lui redonner un sens en se posant les bonnes questions : Pourquoi je travaille ? Pour qui ? Et surtout, comment ?

Alors, le monde du travail peut être remis à sa juste place : un grand terrain fertile, propice à l’exploration, à la découverte de soi.

Céline Grenier est coach et experte en ressources humaines, forte de 10 années d’expérience professionnelle à l’échelle internationale. Polyglotte, passionnée de yoga et de psychologie, elle s’intéresse avec enthousiasme à l’exploration de l’humain avec la conviction forte que chacun a un potentiel à exprimer et un rôle à jouer pour la société – et cela peut aussi passer par le travail.