Conférence

En mobilisant des travaux théoriques et empiriques classiques dans le champ des Science and Technology Studies et de la critique féministe des sciences ainsi que des contributions et recherches personnelles publiées ou en cours, je me propose de regarder ce que les transformations dans l’ordre des sciences et des rapports sociaux de genre font aux savoirs et pratiques médicales de la reproduction. Et, symétriquement en quoi certaines transformations dans les savoirs et les pratiques médicales et biomédicales de la reproduction relèvent de, accompagnent, et produisent des transformations dans l’ordre social et de genre.