Infographie | Le PIB expliqué simplement

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Le Produit Intérieur Brut, plus connu sous l’acronyme PIB, est le terme qui revient le plus souvent dans l’actualité économique. Pourtant, derrière ces trois lettres se cache une réalité parfois complexe qu’il convient de décrypter pour comprendre comment tourne le monde.

Comprendre la mesure de référence

Le PIB est avant tout un indicateur économique qui calcule la valeur totale des biens et services produits au sein d’un pays. Cette mesure s’effectue généralement sur une période donnée, comme un trimestre ou une année civile.

Il sert de baromètre pour quantifier la richesse créée par l’ensemble des acteurs résidents, qu’ils soient nationaux ou étrangers. C’est l’outil standard qui permet de donner une taille chiffrée à l’économie d’une nation.

Identifier la nature de la richesse produite

Cette richesse ne se limite pas aux objets physiques que nous achetons au quotidien. Elle englobe tous les biens matériels tels que les voitures, les produits alimentaires ou les bâtiments sortant de terre.

À cela s’ajoutent les services immatériels marchands, qui occupent une place prépondérante dans nos sociétés modernes. On y inclut notamment les transports, l’éducation privée, les soins de santé ou les conseils juridiques.

Analyser la santé d’une économie nationale

Le PIB est l’instrument privilégié pour comparer la performance des différentes économies mondiales sur une base commune. En observant son évolution, les experts peuvent déterminer si un pays est en phase de croissance économique ou, au contraire, en récession.

Ces données sont cruciales pour les gouvernements, car elles guident les décisions politiques et les stratégies budgétaires. Un PIB en hausse est souvent synonyme de créations d’emplois et d’une augmentation globale du niveau de vie.

Découvrir le mécanisme du calcul par les dépenses

Pour obtenir ce chiffre global, les statisticiens utilisent souvent la méthode des dépenses. On additionne d’abord la consommation des ménages, qui représente généralement la part la plus importante de l’activité.

On y ajoute les investissements réalisés par les entreprises pour se moderniser et les dépenses publiques engagées par l’État. Enfin, le calcul intègre le solde du commerce extérieur, soit la différence entre les exportations et les importations.

Reconnaître les angles morts de l’indicateur

Il est cependant essentiel de garder un œil critique sur cet outil, car le PIB ne dit pas tout. Il ignore totalement l’économie informelle, comme le travail domestique non rémunéré, le bénévolat ou le secteur associatif.

De plus, il ne prend pas en compte le bien-être des citoyens, les inégalités sociales ou les dommages irréversibles causés à l’environnement. Un pays peut afficher une forte croissance tout en dégradant son capital naturel ou la santé de sa population.