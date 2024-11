Documentaire

Ce deuxième volet de Déchiffrage convoque archives décalées, animations originales, entretiens et reportages, pour rendre plus intelligibles les mécanismes du chômage de masse et les solutions qui pourraient lui être opposées. Conjuguant l’expertise et la pédagogie, l’explication et la provocation, il donne la parole à de nombreux spécialistes européensRéalisateur : Jacques Goldstein