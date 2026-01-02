Des premiers silex taillés du Paléolithique à la construction des villes médiévales, les roches sédimentaires ont accompagné l’histoire de...
L’ère de la consommation linéaire, traditionnellement basée sur le schéma destructeur « extraire, fabriquer, jeter », touche indéniablement à...
L’électricité est sans doute la force la plus omniprésente et la plus invisible qui régit notre quotidien moderne, agissant...
Des « grands hivers » qui paralysaient les sociétés de la fin du Moyen Âge à la fascination contemporaine pour le...
Sonia Pierre, figure emblématique et fervente militante des droits humains, a marqué l’histoire par son engagement inébranlable en faveur...
L’Allemagne n’est jamais la première puissance coloniale à laquelle on pense, et pourtant elle a pleinement participé à partir...
Cette manifestation scientifique est organisée par Dominique Frère, professeur d’archéologie et d’Histoire ancienne, université Bretagne Sud et Lydie Bodiou,...
Les enfants ont toujours été traités différemment des adultes, selon la recherche historique. Au Moyen Âge et au début...
Sous l’influence du réchauffement climatique, de la crise sanitaire et de l’instabilité géopolitique, la mondialisation change de visage. De...
La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...
Châteaux, palaces, cabarets à la mode: ces lieux, qui renferment bien des mystères, sont les témoins muets des extravagances...
Enviées dans le monde entier, les Grandes Écuries de Chantilly sont nées d’une légende, d’un rêve de prince. Louis...
Les entreprises qui commercialisent des produits ou services ont besoin de faire du chiffre pour rester en vie. Ainsi,...
Depuis plus de quinze siècles – et sous sa forme actuelle depuis 1929 – la cité du Vatican est...
Retour sur l’histoire des transports en Nouvelle-Calédonie avec notamment le développement des routes maritimes et terrestres.
Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...
Ce thriller politique et documentaire historique raconte l’ascension d’Oussama Ben Laden, jeune milliardaire Saoudien, créateur d’une organisation terroriste internationale...
S’habiller en noir lors des enterrements est une tradition profondément ancrée dans de nombreuses cultures occidentales, notamment en Europe....
Dans l’espoir de redonner une voix à celles et ceux que la dictature de Hafez puis Bachar al-Assad s’est...
Chaque année, de nouvelles stratégies de trading voient le jour, et certaines d’entre elles se démarquent largement du reste....
