Conférence



Jean-Marie Rouvier nous propose un parcours dans l’histoire nationale, locale et familiale, faisant revivre le passé glorieux des industries locales fabricant les tenues militaires et les rencontres liées parfois au hasard entre deux grands chefs cuisiniers et grands humanistes : Auguste Escoffier et Prosper Montagné et son grand-père, puis après lui son père et son frère. Tous trois prendront successivement la direction puis la propriété qu’ils conserveront durant près d’un siècle, dès 1901. Hommage aux industriels lodévois fabricants des tenues des armées, à la gastronomie et la cuisine des grands chefs et à la famille Rouvier qui a consacré sa vie à défendre le talent culinaire et le métier d’hôtelier à l’Hôtel du Nord à Lodève.