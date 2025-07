Conférence

La rivalité entre Jacques Offenbach et Richard Wagner incarne l’un des épisodes les plus fascinants de l’histoire musicale du XIXe siècle, souvent interprété comme un duel culturel entre la France et l’Allemagne. Pourtant, cette confrontation dépasse les simples frontières nationales pour s’inscrire dans une opposition plus profonde de styles, de visions artistiques et de rapports à la société.