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Chef-d’œuvre universel, le Boléro de Maurice Ravel fascine par sa simplicité apparente… mais son histoire est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, plongez au cœur d’une intrigue méconnue : celle des droits d’auteur du Boléro, entre héritages inattendus, batailles judiciaires et rebondissements financiers.

De la création en 1928 aux controverses autour de son entrée dans le domaine public en 2016, découvrez comment une œuvre répétitive et hypnotique est devenue l’une des plus lucratives de l’histoire.

Un récit captivant où musique, histoire et justice s’entrelacent.