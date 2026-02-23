C’est l’histoire d’un Brestois qui s’éloigne souvent de son port d’attache, passant par la Réunion, Paris, un village perché des Alpes-Maritimes et Bruxelles, pour mieux revenir ensuite à sa ville natale.
C’est l’histoire d’un homme qui a longtemps cherché sa voie avant de devenir chanteur sur le tard. C’est l’histoire d’un homme qui a fait sa crise d’adolescence à la trentaine, a alterné tempêtes et accalmies jusqu’à connaître récemment (jusqu’à quand?) la paix.
C’est l’histoire d’un artiste qui, depuis le début de sa carrière, alimente les anecdotes folles, les rumeurs scabreuses.
C’est l’histoire d’un homme qui, imprévisible depuis vingt ans, file entre les doigts, ni rocker ni artistes de variété, auteur pour Johnny Hallyday et pote avec Sophie Calle.

Un documentaire de Gaetan Chataïgner