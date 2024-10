Conférence



La physique quantique a profondément modifié notre vision du monde. Souvent perçue comme réservée aux experts, elle influence pourtant notre vie quotidienne et est à la base de nos ordinateurs et téléphones ou de phénomènes plus exotiques telle que la supraconductivité. J’expliquerai ces phénomènes et sur quelques exemples montrerai que nous côtoyons tous journellement des objets quantiques.