Conférence

Sascha Nick et Barbara Nicoloso nous emmènerons dans un voyage autour de la sobriété énergétique, de la théorie à la pratique !

Sascha Nick, fondateur et CEO de CO2-monitor AG et professeur à la Business School of Lausanne, est chercheur en transformation sociétale à l’EPFL et chargé de cours à l’UNIL. Il reviendra sur les liens entre bien-être et sobriété avant de démontrer le potentiel de la sobriété dans les systèmes d’approvisionnement et le secteur de l’Habitat en Suisse.

Barbara Nicoloso, directrice de Virage Énergie, elle est l’auteure du “Petit Traité de Sobriété Énergétique” et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la sobriété. Elle commentera la façon dont la sobriété se retrouve actuellement au centre de l’actualité et partagera des préconisations et retours d’expérience pour faciliter la mise en œuvre de politiques et d’actions de sobriété sur les territoires. Elle abordera également le rôle central que doivent jouer les imaginaires et les récits dans la transition énergétique.

Ensuite, la table ronde explorera la mise en œuvre de ces principes de sobriété du point de vue de deux entrepreneur·euse·s qui ont déjà franchi le pas.