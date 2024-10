Article

Faire du vélo ne permet pas seulement de prendre l’air et d’admirer le paysage ! En utilisant votre vélo régulièrement, vous rendez un grand service à votre corps, votre esprit, votre porte-monnaie et votre planète !

Le renforcement musculaire, l’affinement de la silhouette, ne sont que quelques-uns des nombreux bienfaits que procure la pratique du vélo. Voyez par vous-même…

Le vélo : bon pour le coeur et le souffle !

Troquer la voiture contre le vélo de temps en temps apporte une foule de bienfaits. Enfourcher sa bicyclette, ne serait-ce que deux ou trois fois par semaine, est un véritable cadeau pour le corps et l’esprit !

Faire du vélo est excellent pour le cœur. Le système cardiovasculaire est en effet renforcé, la circulation sanguine est stimulée et la tension artérielle diminue.

D’ailleurs, le cyclisme est tout indiqué pour les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine puisque le pédalage favorise et augmente le retour veineux au niveau des jambes. Par ailleurs, pratiqué sur une base quotidienne, le vélo diminue le risque d’infarctus de 50%. Intéressant n’est-ce pas ?

La pratique du vélo a aussi un effet bénéfique sur le souffle puisqu’elle augmente les capacités respiratoires.

Bon pour la silhouette, la souplesse et le stress !

Contrairement à ce que beaucoup pensent, le vélo ne transforme pas les mollets en gros tas de muscles ! Au contraire. Il renforce et tonifie les muscles, en les affinant. Leur volume ne se voit donc pas augmenté, rassurez-vous !

Les muscles les plus sollicités en cyclisme sont les muscles des cuisses, des jambes, les dorsaux, les triceps brachiaux et les muscles de la nuque. La pratique du vélo permet par ailleurs de bien les oxygéner. Pour celles et ceux qui cherchent à perdre du poids, le vélo est bien entendu tout indiqué car, comme toute activité sportive, il élimine les graisses. Que de bonnes nouvelles !

Les articulations sont quant à elles ménagées et assouplies, tout comme les ligaments. Les risques d’arthrose, de tendinite, etc, sont alors diminués. Les os sont fortifiés, ce qui aide à lutter contre l’ostéoporose. En créant une bonne fatigue, le vélo favorise une meilleure qualité du sommeil. Il fait également diminuer le stress et l’anxiété et augmente la confiance en soi.

Le vélo : bon pour le porte-monnaie et la planète !

En plus de représenter une somme dérisoire à côté du prix d’une voiture, le vélo permet d’économiser à bien des niveaux. Pas de réservoir d’essence à remplir, pas d’inspection hors de prix au garage, pas de parking à payer, bref, pour ceux qui le peuvent, se déplacer quotidiennement en vélo représente de nombreux avantages.

Et puis vos collègues de bureau vont peut-être vous imiter, qui sait ?

La planète ne peut que remercier les cyclistes puisque ces derniers la respectent autant que les marcheurs et luttent contre le réchauffement climatique. Notez par ailleurs que le fait de prendre votre vélo plutôt que votre voiture pourrait vous faire gagner du temps ! En effet, il ne faut pas oublier l’un des grands avantages du vélo en milieu urbain : il peut se faufiler !

Il ne vous reste plus qu’à ressortir votre vieille bicyclette ou à en dénicher une. Inutile de dépenser une somme folle : fouillez dans les petites annonces, vous y trouverez sûrement un bon vélo d’occasion. N’oubliez surtout pas le casque !