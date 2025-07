Documentaire

Nice, la cinquième ville de France, 350 000 habitants. Pour venir en aide aux personnes en détresse, 400 sapeurs pompiers. Leur devise : «sauver ou périr». Sur terre, mais aussi en mer, ils sauvent chaque année plusieurs dizaines de vies. Incendies, accidents de la circulation, urgences médicales,… A la caserne Magnan, la plus importante de Nice (200 pompiers), Nicolas, 32 ans a choisi de dédier sa vie au service des autres. A la caserne Hancy, la plus ancienne de la ville et la plus petite, Ben, un vétéran, 22 ans de service et un engagement à toute épreuve, nous entraine dans des secours à hauts risques.