Conférence

« Engager, motiver et fidéliser les jeunes ? c’est possible ! même si on ne s’appelle pas Google ou Apple… » Retour sur les 2h d’échanges et d’interactions animées par Julien Estier, conférencier et formateur, à l’occasion de l’assemblée générale de Fibois AuRA en juin 2019. Objectif : mieux comprendre les jeunes et apporter des solutions concrètes aux entreprises pour les recruter et les fidéliser.