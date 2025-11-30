Cette conférence repose sur les résultats d’uneétude empirique réalisée dans le secteur de l’enseignement supérieur en 2019-2020. L’étude consiste à vérifier s’il existe des liens entre la santé et bien-être au travail (modèle de Truchon, 2019) et la culture éthique (Kaptein, 2013; Sweeney et al., 2010; Ardichvilli et al., 2009; Arezoon et Azam, 2016). A partir d’un sondage (N=2770) et d’entrevues approfondies (N=24), les résultats ont permis de mettre en évidence le rôle protecteur d’une culture éthique favorisant la santé psychologique et le bien-être au travail.