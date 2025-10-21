Article

Dans cette enquête menée au sein du bootcamp La Capsule, il s’agit d’examiner comment une pédagogie centrée sur la pratique et les projets concrets transforme la manière d’apprendre à coder.

Alors que les formations techniques se multiplient, rares sont celles qui placent la pratique au centre du processus d’apprentissage. La Capsule, fondée en 2016, a fait ce pari : enseigner le développement web et mobile en plongeant les élèves dans des situations proches du monde professionnel.

En dix semaines intensives, les élèves passent de la découverte du code à la conception d’applications complètes. Pour eux, l’apprentissage ne repose pas sur la théorie, mais sur la répétition, la collaboration et la résolution de problèmes concrets.

Diego, diplômé de La Capsule, se souvient de ce passage progressif d’observateur à acteur : « On apprend en construisant des projets réels, pas en suivant des slides. Chaque jour, on applique immédiatement ce qu’on vient de découvrir. Cette approche m’a permis d’assimiler plus vite et de comprendre la logique du métier. »

Léo, ancien technicien du son reconverti, partage ce constat : « Ce qui m’a frappé, c’est la différence avec les formations plus classiques. Ici, la pédagogie est structurée autour du faire. On comprend pourquoi on écrit une ligne de code, parce qu’on la voit fonctionner. »

La pédagogie par projet, un modèle expérientiel

Le principe de la pédagogie par projet n’est pas nouveau, mais il connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dans les formations techniques.

Selon une étude de l’OCDE (2024), les approches d’apprentissage actives, où l’élève expérimente, teste et collabore, améliorent de 40 % la rétention des connaissances par rapport à un enseignement purement magistral.

À La Capsule, ce modèle se décline en plusieurs étapes : « La Capsule a été conçue dès le départ comme un environnement de travail, pas comme une salle de classe », explique Noël Paganelli, cofondateur et CTO.

« Les étudiants apprennent en reproduisant les situations réelles qu’ils rencontreront dans une start-up ou une équipe produit. L’erreur fait partie intégrante du processus d’apprentissage. »

Une montée en compétence progressive

Chaque semaine, les élèves livrent un projet plus complexe que le précédent. Les exercices isolés laissent place à des réalisations concrètes : applications web, outils internes, interfaces mobiles. Le fil conducteur reste le même : résoudre des problèmes techniques réels et apprendre à collaborer.

Léo raconte : « Au début, on hésite. Mais à force de manipuler le code, on commence à penser comme un développeur. À la fin de la formation developpement web, on est capable de créer un produit complet et de comprendre chaque étape. »

Diego souligne quant à lui la dimension collective : « On apprend énormément des autres. Chaque blocage devient une occasion d’échanger et de progresser ensemble. »

Le format intensif, souvent perçu comme un défi, est aussi un moteur. Le rythme est soutenu, mais la satisfaction de voir les projets aboutir entretient la motivation.

Une préparation directe à l’emploi

Les projets réalisés au cours du bootcamp servent de portfolio professionnel pour les diplômés de La Capsule. Cette expérience concrète séduit les recruteurs : selon une étude conjointe du Syntec Numérique et de France Travail (2024), 68 % des entreprises estiment que les candidats issus d’une formation par projet sont plus rapidement opérationnels.

Pour Noël Paganelli, c’est précisément là que se joue la différence : « Le rôle du formateur n’est plus de transmettre un savoir abstrait, mais d’accompagner la montée en autonomie. Les élèves repartent avec des compétences tangibles et une méthode de travail. »

À La Capsule, le taux de retour à l’emploi atteint 90 % dans les six mois suivant la formation. Mais au-delà de l’insertion, c’est la confiance acquise qui marque les anciens élèves. « On ressort en sachant qu’on peut continuer à apprendre seul », conclut Léo.

« C’est peut-être ça, le vrai résultat du bootcamp : avoir les outils pour ne jamais cesser de progresser. »