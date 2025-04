Conférence

Marcelle Godefroid est aujourd’hui sculpteure céramique et bois. Mais elle a fait ses premiers pas sur les plateaux de la télévision belge où sont grand-père Charlie Godefroid est réalisateur et décorateur. Partie vivre à Paris en France avec sa famille, Marcelle grandit dans les coulisses de lieux mythiques comme la Comédie Française ou le théâtre de l’Odéon où sa mère Christiane Candries est décoratrice. Petite, chez sa grand-mère, la céramiste Jo Steenackers, et son époux, le sculpteur Jean Amado, elle est subjuguée par l’ambiance de l’atelier et par les créations sculpturales de Jean. C’est cette expérience bouleversante qui va dessiner son parcours artistique. L’apprentissage de Marcelle débute en 1981 dans l’atelier de sa mère, Christiane Candries, décoratrice, où elle est arpète, puis collaboratrice pendant 10 ans. Elle exercera ensuite pendant plus de 30 ans à son compte en tant que décoratrice à Paris puis Niort où elle réalise de nombreuses commandes pour le théâtre, l’opéra, le cinéma ou encore en décoration d’intérieur et de commerces.Marcelle exerce pendant 40 ans en France, et depuis 6 ans à Split…Elle travaille sur commande (Décorations d’intérieur, sculpture de parcs et jardins, sculptures pour les événements, théâtre…) et donne de nombreux cours réguliers pour adultes et enfants ainsi que des stages tous publics.Modelage, modelage anatomique, sculptures de masques, reproduction d’œuvres historiques, constructions de carnaval, fresques en relief, Patines, faux marbres et faux bois, trompe l’œil…