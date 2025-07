Documentaire

Etudes plus longues, carrière à construire, rencontre tardive de l’homme idéal, les grossesses à 40 ans sont de plus en plus nombreuses. D’après L’INSEE, 21% de l’ensemble des naissances sont le fruit de mères âgées de 35 ans et plus. Il y’a 20 ans, 8 000 femmes accouchaient à la quarantaine passée. Elles sont aujourd’hui 28 000. Le chiffre a largement triplé. Avec l’âge, les chances d’avoir un enfant diminue considérablement. -A 25 ans, une femme à, chaque mois, 20% de chances de devenir enceinte. -A 35 ans, elle n’en a plus que 12%. -A 40 ans, 6%, et à 45 ans, les chances sont quasiment nulles. A partir de 38 ans, les risques de complications augmentent sensiblement : Pour la mère : -Plus de fausse couche (30% après 35 ans) -Plus de diabète -Plus d’hypertension -Deux fois plus de césarienne Pour l’enfant : -Risque d’anomalie chromosomique. Il existe un dépistage : l’amniocentèse -Plus de prématurés

Un documentaire d’Elsa Le Peutrec / Léonie Bert.