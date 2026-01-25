En France, au centre de Bron, Julie a commencé un stage dans un restaurant. Elle découvre le difficile monde du travail. Alexia, quant à elle, est convoquée devant le juge aux affaires familiales. Elle espère retrouver la garde de sa fille qui est provisoirement placée. Aux Etats-Unis, dans l’état du Texas, le collège-lycée Lincoln Park. Francella, mère adolescente, est l’une des élèves. Elle se bat pour réussir ses études. En parallèle, la jeune fille tente de sauver son couple avec Ted, qu’elle juge trop immature.

Un documentaire de HELENE MOUROT