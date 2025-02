Conférence

L’Allemagne n’est jamais la première puissance coloniale à laquelle on pense, et pourtant elle a pleinement participé à partir de 1884 au partage du monde entre Occidentaux. Dépouillée de ses possessions coloniales en 1919, elle n’a pas connu la décolonisation. Longtemps absent des programmes scolaires, des débats historiographiques et de la mémoire collective allemande, le passé colonial a fait un retour spectaculaire depuis le début du siècle. Cette conférence cherchera à éclairer l’histoire méconnue du colonialisme allemand et donner sa place à la perception des colonisateurs allemands par les colonisés.

Par Olivier Baisez.