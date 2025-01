Podcast

L’histoire des harems est complexe et variée, et elle a évolué à travers différentes cultures et époques. Le terme « harem » est d’origine arabe et signifie « interdit » ou « sacré ». Il est souvent associé à l’idée de lieux réservés aux femmes dans le contexte de la culture islamique, mais les harems ont existé dans d’autres cultures également.